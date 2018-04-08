Звезда YouTube и вокалист группы ЛСП спели Дэвида Боуи по-белорусски

В сети появился клип на белорусскую версию песни Дэвида Боуи Space Oddity. Кавер станет саундтреком к фильму «Невероятная жизнь Уолтера Митти», который вот-вот выйдет на большие экраны в белорусской озвучке. Инициатива записать саундтрек на белорусском языке и снять видео принадлежит проекту «Белорусские уикенды» и компании velcom.

В главных ролях выступили участник группы ЛСП Петр Клюев и талантливая исполнительница, звезда YouTube Валерия Яскевич. Первые поклонники появились у Валерии благодаря YouTube-каналу, где девушка размещает собственные каверы на популярные песни. В 2017 году Лера стала участницей украинского шоу талантов X-Factor, сегодня на ее YouTube-канале больше 350 тысяч подписчиков. У Петра Клюева за плечами уже не одно выступление. Музыкант уже много лет одержим идеей продвигать белорусскую музыку: сначала он играл в переходах, потом организовал собственную группу «Амплитуда Смелости», с которой стал финалистом шоу X-Factor. Теперь Петр – участник популярной белорусской группы ЛСП. Экспериментальный дуэт получился на удивление гармоничным, а клип – невероятно воздушным.

Клип снимали в центре города на крыше офиса компании velcom. Создавать особую атмосферу на площадке помогала творческая группа известного белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Митрий – участник многочисленных международных кинофестивалей, включая velcom Smartfilm. Его короткометражный фильм «Одной крови» объездил более 60-ти кинофестивалей по всему миру и взял 15 наград.

«Так часто бывает на съемках, ждешь по прогнозам солнце – а получаешь дождь. Снимали на крыше, в непредсказуемых погодных условиях. Это настоящая жизнь, которая очень отличается от студийной съемки. Мне очень понравилось работать с ребятами: Лера и Петя отлично чувствовали друг друга, мне оставалось лишь аккуратно фиксировать творческий процесс. Счастлив поучаствовать в проекте «Белорусские уикенды». Приятно, что крупные компании, такие как velcom, оказывают поддержку национальным культурным проектам. Уверен, рано или поздно мы и сами начнем снимать кино на белорусском языке», – делится впечатлениями о съемках режиссер Митрий Семенов-Алейников.

Премьера фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» состоится 27 апреля в кинотеатре «Москва». Показы также пройдут с 29 апреля по 1 мая в кинотеатре velcom cinema. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, или по ссылке.

Проект «Белорусские уикенды» реализует компания «Кинаконг» при поддержке velcom. В рамках проекта состоялось уже более 30 показов известных картин, переведенных и озвученных на белорусский язык, включая такие фильмы, как «Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф», «Маленький принц», «Форест Гамп», «Жена смотрителя зоопарка», «Книга Илая», «Тайна Келлс» и многие другие.