Лента RSS
Подписаться на ленту
25 апреля 2018, среда, 19:00
+14°C
Завтра +14°C
+14°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

В России от взрыва электронной сигареты пострадали три студентки

В России в руках студентки московского колледжа №50 в Зеленограде взорвался вейп (электронная сигарета), что привело к ранению трех человек. Об этом со ссылкой на учебное заведение сообщает в среду, 25 апреля, РБК.

В частности, заместитель директора колледжа Марина Селеменева рассказала, что совершеннолетняя студентка курила за территорией колледжа, с ней находились две подруги. В результате происшествия все они получили незначительные травмы.

"По предварительной информации, полученной от работников скорой помощи, у одной из студенток рана на подбородке, у другой - слабый ожог двух пальцев, у третьей - покраснение на лице", - отметила Селеменева.

В свою очередь директор колледжа Андрей Бучкин заверил, что будут приняты дополнительные меры безопасности.

"В настоящее время мы принимаем дополнительные профилактические меры, в том числе подключены кураторы групп, педагоги-преподаватели ОБЖ, поскольку это не только социальная, но и педагогическая задача", - заявил Бучкин.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.