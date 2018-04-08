Аквапарк "Лебяжий" объявляет конкурс в честь своего 4-го дня рождения

19 мая 2018 года аквапарк «Лебяжий» празднует свой 4-й день рождения. В честь этого объявлен конкурс.

С 23 апреля и по 14 мая можно прислать заявку на одну из перечисленных активностей через форму обратной связи на сайте аквапарка. Написать, почему именно вы должны получить сертификат на выбранный лот. Награждение победителей пройдет в акватории 19 мая. Приглашения на день рождения получат и остальные участники конкурса.

Кульминацией праздничного дня станет нанесение настоящей татуировки с логотипом аквапарка. Участник, согласившийся увековечить аквапарк на своем теле, получит право безлимитного посещения аквазоны до тех пор, пока сможет предъявить логотип на себе.

19 мая в аквапарке на праздновании дня рождения ждут и тех, кто не захотел принимать участие в конкурсе. Весь день в «Лебяжем» будут проходить интерактивы с ведущими, розыгрыш призов от аквапарка и его партнеров, мастер-классы, анимационная программа для детей.

А теперь самое интересное – призы:

День с главным спасателем, который знает об акватории все

- целый день катания с горок без очередей

- экскурсия по аквапарку и секретные истории от главного спасателя

- укрощение волны на серфинг-тренажере «Flowrider»

День в профессии. Я спасатель!

- узнай профессию спасателя в аквапарке изнутри

- руководи отдыхом гостей самостоятельно целый день

- ныряй за русалками, будь ответственным

Утренний романтический заплыв на двоих

- вся акватория с 07:00 до 09:00 только для вас, утром она особенно прекрасна

Крыша «Аквапарка «Лебяжий»

- уникальная фотосессия на крыше аквапарка «Лебяжий» под надзором начальника службы безопасности

- разрешение для проведения такого фотосета будем получать на самом высоком уровне

Тренировка в фитнес-центре Pride Fitness House

- индивидуальная тренировка с известнейшим белорусским культуристом Алексеем Шабуней

- рекомендации по питанию и дальнейшим тренировкам для победителя лота

Экскурсия на кухню аквапарка

- секреты приготовления бургеров и других блюд австралийской франшизы Country Chicken

- приготовление авторского бургера или пиццы с дальнейшим введением блюда в меню аквапарка под именем автора

Секреты СПА для двоих

- экскурсия по «Территории SPA»

- 2 часа релакса в VIP-комнате для двоих (персональный хамам, финская сауна, душ впечатлений, зона отдыха, музыкальное сопровождение)

Ужин с генеральным директором в ресторане гостиницы «Отель «Аква-Минск»

- узнай все о компании «Аква-Минск» из первых уст в непринуждённой обстановке

- попробуй первое, второе и третье от шеф-повара нашего ресторана

9. Настоящая татуировка с логотипом аквапарка

- даёт право безлимитного посещения акватории до тех пор, пока татуировка есть на теле победителя лота

- будет нанесена 19 мая непосредственно в акватории профессиональными татуировщиками

- место нанесения и размер будет согласован с победителем заранее

Заявку на участие можно оставить здесь: http://waterpark.by/ru/uslugi/4ears

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