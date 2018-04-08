Лига чемпионов. "Реал" обыграл в гостях "Баварию"

Мюнхенская "Бавария" не смогла одолеть мадридский "Реал" в домашнем первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на то что баварцы первыми забили на 28-й минуте встречи, удержать победу им не удалось.

"Реал" вчистую проиграл первый тайм, но ушел на перерыв при счете 1:1, благодаря нелогичному голу Марсело, который идеально точно пробил с лету в угол из-за пределов штрафной. "Бавария" должна была корить себя за то, что не увеличила результат, хотя имела несколько прекрасных возможностей.

Во втором тайме в составе "Реала" на 57-й минуте отличился Асенсио. Он забил в контратаке, которая началась с грубейшей ошибки Раффиньи на чужой половине поля.