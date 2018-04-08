velcom запустил интернет-безлимит

Телеком-оператор velcom запустил безлимитный интернет на тарифах «Комфорт», «Комфорт +» и «Комфорт+ для бизнеса». Бесплатная опция стала доступна с 25 апреля.

Пользователи «комфортных» тарифов теперь могут пользоваться интернетом даже после окончания включенного в абонплату трафика. Платить за дополнительные мегабайты при этом не нужно.



Скорость соединения зависит от конкретного тарифа: чем он «тяжелее», тем быстрее доступ в интернет. При этом до 1 июля «безлимит» будет предоставляться без ограничения скорости, вне зависимости от тарифа.



Безлимитный интернет появился на всех «комфортных» тарифах, за исключением «стартовых» – «Комфорт лайт», «Комфорт лайт+» и «Комфорт лайт+ для бизнеса». Подключить «анлим» можно самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в личном кабинете.



Также velcom улучшил условия по голосовым вызовам на большинстве тарифов «Комфорт» и «Комфорт+». Если раньше на тарифах линейки «Комфорт» были доступны безлимитные звонки в 3G-сети, то сейчас абонентам предоставляется голосовой безлимит внутри сети без разделения на 2G и 3G. Аналогичным образом изменятся условия и для абонентов тарифов «Комфорт+»: теперь на этих тарифах можно звонить без ограничений во все сети независимо от того, совершается звонок из сети 2G или 3G.



Кроме того, тарифы «Комфорт лайт», «Комфорт лайт+» и «Комфорт лайт+ для бизнеса» с 25 апреля переименованы в Light, Light +, «Light + для бизнеса» соответственно. Они стали самостоятельными тарифными планами, но сохранили текущую конфигурацию.