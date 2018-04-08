Цифровая гигиена – это важно: Microsoft рассказал в Минске о кибербезопасности

Накануне Всемирного дня защиты интеллектуальной собственности компания Microsoft провела пресс-конференцию по вопросам информационной безопасности в Беларуси. В мероприятии приняли участие представители компании Microsoft, Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) и международной компании Group-IB по предотвращению и расследованию киберпреступлений.

Участники пресс-конференции обсудили особенности современных киберпреступлений, риски установки и использования пиратского софта, а также мероприятия по защите программных продуктов, корпоративных и персональных данных.

Дмитрий Береснев, директор по кибербезопасности и программным активам Microsoft в СНГ, привел статистику по киберпреступлениям в мире и странах постсоветского пространства. Ежегодно 400 миллионов пользователей становятся жертвами киберугроз. По сравнению с прошлым годом количество киберинцидентов в Беларуси увеличилось в 10 раз: на данный момент зарегистрировано уже 3999 преступлений и десятки тысяч инфицированных ПК с устаревшими и контрафактными ОС. Эксперты отметили, что причина роста киберугроз заключается в широкой доступности взломанных программ. Особенно уязвимым является малый и средний бизнес из-за отсутствия грамотных стратегий в сфере кибербезопасности.

«Мы живем в эпоху цифровой трансформации: бизнес-модели создаются и разрушаются с помощью высоких технологий. Киберпреступность стремительно развивается: современные киберпреступники – это не романтичные разбойники-одиночки, речь идет о многомиллиардной индустрии. Ущерб от кибератак в странах СНГ достигает $5 млрд, в то время как объем продаваемых продуктов составляет около $4 млрд – хакеры зарабатывают больше, чем программисты», — комментирует Дмитрий Береснев.

Государственные органы при участии ИТ-сообщества и правообладателей проводят мероприятия, направленные на предотвращение и расследование киберпреступлений, информирование субъектов о киберугрозах, рисках установки, распространения и использования контрафактного софта.

О рисках пиратского ПО и необходимости цифровой гигиены рассказал Александр Сушко, руководитель по развитию бизнеса Group-IB в Республике Беларусь. Пользователи нелицензионного софта несут административную, гражданскую и в некоторых случаях уголовную ответственность. Компьютеры с контрафактным ПО особенно уязвимы: в 95% нелегальных продуктов код изменен, большая часть распространяемых пиратских программ заражено вирусами, они не подлежат обновлению и техподдержке. Ущерб, который наносят киберпреступники, превышает стоимость лицензионного ПО примерно в 8 раз.

«Мы живем в цифровом мире, который не имеет границ, – развитие высоких технологий заставляет задуматься о повышении уровня информационной безопасности. Электронные паспорта, атомные станции, «умные» дома, банковские счета, аккаунты в социальных сетях – мишени для киберпреступников. Хакеры взламывают системы без ведома пользователей и похищают ценные данные», ­— делится мнением Александр Сушко.

Чтобы не стать жертвами киберугроз, пользователям необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены: устанавливать только подлинное и современное программное обеспечение и антивирусные программы, не использовать устаревшее ПО, которое уже не поддерживается производителем и не получает обновлений безопасности, не посещать подозрительные сайты.