В Норвегии построили самый красивый в мире общественный туалет

Идиллическое расположение на берегу моря, уникальный дизайн, отражающий особенности местного ландшафта, романтическая подсветка - такого общественного туалета в мире еще не видели.

Со смотровой площадки Уреддплассен, которая расположена у Национальной туристической дороги Хельгеландскюстен (Fv17) в коммуне Гильдескол, открывается великолепный вид на Норвежское море. В ясную погоду отсюда можно разглядеть Лофотенские острова. Именно этой суровой красотой норвежского севера вдохновились архитекторы Марит Юстине Хауген и Дэн Зохар, работая над проектом, сообщает mynewsdesk.com.

Задача архитекторов заключалась в том, чтобы построить такую смотровую площадку, мимо которой не проехал бы ни один турист. Здесь можно сделать короткую остановку, устроить пикник и даже провести ночь, наслаждаясь полночным солнцем или северным сиянием. Здание туалета, расположенное на площадке, уже не воспринимается лишь как вспомогательное помещение ее инфраструктуры, становясь доминантой архитектурного проекта, стоимость которого составила около 2 миллионов долларов США. Волнообразная форма сооружения, мягкая подсветка, скамьи из розового норвежского мрамора, лестница, ведущая к самой кромке воды, - все эти элементы прекрасно гармонируют с окружающим ландшафтом.

У этого места есть и историческая составляющая. На площадке расположен мемориал, посвященный 42 погибшим морякам, находящимся на судне «Уредд» («Бесстрашный»), которое в феврале 1943 года подорвалось на фашистской мине и затонуло в этих водах. Отсюда и название – Уреддплассен.

Официальное открытие смотровой площадки Уреддплассен состоится 22 мая 2018 года.

Дорога Хельгеландскюстен (побережье Хельгеланда) – самая протяженная из 18 национальных туристических дорог (433 км), пересекающая линию Полярного круга, минующая самое сильное в мире приливно-отливное течение и ведущая в Будё. На ее пути путешественнику встретятся шесть паромных переправ.

Вдоль всех 18 национальных туристических дорог Норвегии установлены объекты искусства, дизайна и архитектуры, позволяющие взглянуть на природу в новом свете. Дороги проходят по Западной, Центральной и Северной Норвегии, вдоль побережья и через горы. Их общая протяженность составляет 2 151 километр. На реализацию этого проекта национального масштаба ушло почти 20 лет и сотни миллионов норвежских крон. В рамках проекта вдоль дорог отдельные участки были расчищены от растительности с целью создания инфраструктуры – зон отдыха, парковок и смотровых площадок. В проекте были задействованы ведущие норвежские архитектурные бюро и дизайн-студии, такие как Snøhetta, Reiulf Ramstad Arkitekter, Jensen & Skodvin и Carl-Viggo Hølmebakk. Не обошлось и без участия приглашенных звезд, в частности, франко-американского скульптора Луиз Буржуа и швейцарского архитектора Петера Цумтора.