«В вечность летит мой стиль»: ЛСП хочет взять Минск-Арену

Громкий скандал с Оксимироном, долгие годы поиска себя и смерть одного из главных участников – электро-дабстеп инди-проект ЛСП прошел огонь, воду и медные трубы и возродился в качестве рок-группы с «живым» составом. Первые места в чартах, полные залы и анонс дебютного стадионного тура превратили ЛСП в один из самых актуальных русскоязычных ансамблей современности.

Я маг: мне подвластны Небо и Земля

История ЛСП началась в 2012 году, когда Олег Савченко, молодой музыкант из Витебска, начал сотрудничество с битмейкером Ромой «Англичанином» Сащеко, который к тому времени плотно занимался саундпродюсированием. Дуэт сложился органично – Англичанин взял на себя музыку, Савченко – отвечал за тексты и лирический образ ранимого и душевного интеллигента, почему-то решившего рифмовать.

5 лет своей совместной истории Рома и Олег провели продуктивно: ЛСП заявил о себе как многообещающий проект с огромным потенциалом. Ребята успели поработать под крылом Оксимирона и разругаться с ним в дым – эту историю называли самым громким бифом русского рэпа. Композиции ЛСП удерживали ведущие позиции в чартах, клипы собирали миллионы на Youtube, а преданная аудитория росла в геометрической прогрессии.

Пиком успеха группы стал четвертый студийный альбом Tragic City, релиз которого состоялся в апреле 2017 года и сопровождался высочайшими оценками критиков: «место этой работы в годовых топах поближе к вершине», – написало тогда российское музыкальное издание Flow.

Я попробую их обойти этим плевком в вечность

«Выберусь по звездам», – поет Олег Савченко на одном из бонусных треков к Tragic City. И он действительно выбирается, пожалуй, из самого драматичного сюжета, который только доводится переживать музыкальным коллективам. 30 июля 2017 года ушел из жизни Рома Англичанин, саундпродюсер и ровно половина ЛСП. Тур в поддержку альбома группа проводила в обновленном составе – к Олегу присоединились Петя Клюев и Den Hawk, а также сессионные музыканты.

Finished at the bottom 🍾🍫🐸 Публикация от olegi (@lspolegi) 19 Мар 2018 в 3:09 PDT

А 2 октября Олег выпускает в память о товарище клип «Тело». О клипе пишут Flow, «Афиша» и Медуза, Олега приглашает на свою программу Ургант, а ЛСП возрождается в новом качестве – уже как группа с «живым» составом музыкантов. В 2018 году ЛСП оправляется в Hell and Back tour и собирает в родном Минске под завязку забитый зал Falcon Arena. В гастрольном графике – Пенза, Тамбов, Рязань, Владимир, Вологда, Тверь, Иваново, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва, Ростов-на-Дону.

Просто лучиком света и сиять

На апрельское выступление ЛСП в Минске солд-аут был объявлен за полторы недели до концерта. И это неудивительно: добротный слэм в зале с первой песни, фейерверк эмоций и непринужденно качающий плотно набитые клубы фирменный саунд ЛСП действуют на публику сильнее магнита. Так что с билетами на новый концерт затягивать не стоит, ведь через год артисты вернутся в Минск на волне еще более оглушительного успеха.

Билеты поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: Сектора от 20 до 39 рублей. Танцпол 25 рублей. Фанзона 45 рублей.

Инфолиния: 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.