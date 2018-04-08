Шесть приемов манипуляции и способы противодействия им

Эти приемы отлично известны специально обученным людям, профессиональным вербовщикам, психологам, политикам, бизнесменам и даже вашим близким.

Говорить о моральной стороне манипуляций сложно, ведь если вы не манипулируете, то манипулируют вами. Человек, который знает и понимает все эти приемы, может их вовремя отследить и защитить себя от них.

Если кто-то из вашего окружения совершает действия, похожие на нижеописанные, обратите на это внимание. Может, уже пора контрманипулировать?

I. Манипуляция чувством вины или обиды.

Это две самые болезненные и безотказные кнопки манипуляторов. Образ жертвы дает манипулятору негласные полномочия. Именно на основе этой манипуляции и работает известный треугольник Карпмана (Жертва – Преследователь – Спаситель). Наиболее изощренные формы такая манипуляция приобретает в семейной жизни, и в этом случае, как бы это не было странным, именно жертва руководит всей системой с ведущих позиций. Со временем, конечно, реакция жалости и вины сменяется, как минимум, раздражением, а как максимум, агрессией. Единственный способ противостоять такой манипуляции – полностью брать ответственность за свою жизнь и поступки со всеми вытекающими из этого последствиями.

II. Молчание.

Именно молчание и игнорирование вас показывает, как расстроен ваш партнер, как глубоко он переживает, как сильно вы его чем-то обидели или расстроили (вы все верно поняли, в дуэте с первой манипуляцией – отличный боевой коктейль). Ратификация такой манипуляции лишь участит ее использование, вам необходимо всеми силами держать себя в руках и просто немного подождать. Когда нет реакции, долго молчать сложно.

III. "Любовь".

Эта манипуляция, конечно же, гораздо чаще используется именно в семейных отношениях, и в моем рейтинге самых эффективных однозначно занимает высочайшие позиции. Большинство людей с детства боятся быть отвергнутыми, лишиться любви матери из-за плохих поступков или поведения, и опытные манипуляторы это прекрасно знают. Как часто в своей жизни вам приходилось слышать фразы типа: «Если любишь, то…», «Если бы ты меня любил…» и контрольная «Ты меня не любишь». У этой манипуляции безусловно большая сила, но как хорошо она работает, так же хорошо она и разрушает любовь. Помните об этом.

IV. Управляемый гнев.

Некоторые люди специально выходят из себя, рвут и мечут, чтобы создать для вас некомфортные условия, в которых вы согласитесь на все, лишь бы это закончилось. Я даже знаю таких людей, которые ведут бизнес и переговоры в подобной тактике. Противостоять такой манипуляции можно, хорошо удерживая свое внутренне состояние, тогда вам будет просто все равно, что происходит с другим человеком.

V. Тщеславие.

Идеально работает с людьми истероидного психотипа. Похвала, комплименты, а иногда и откровенная лесть – вот основные составляющие этого механизма. Как противостоять? После коммуникации задайте себе вопрос: «хотели ли вы что-то делать до того, как услышали, какой вы хороший?»

VI. Мечта или надежда на светлое будущее.

У любого человека есть мечта, тогда сделайте так, чтобы ее осуществление было напрямую связано с вами. Помогите ему поверить, что именно вы тот человек, который его буквально за руку приведет к золотым горам, дорогим машинам и красивым женщинам, или тому, о чем он мечтает. Противодействие: живите своими целями! Ибо человек, у которого нет цели, живет ради цели другого.

Пользуйтесь этим списком, знайте основные приемы манипуляций, определяйтесь с вашими личными целями, учитесь удерживать свое состояние и постоянно повышайте коммуникативную культуру.