Системным тестерам блоков управления Bosch исполнилось 30 лет

В 1988 году Bosch KTS 300 были первыми диагностическими тестерами, которые стали использоваться на частных автосервисах для проверки электронных систем автомобилей. Тогда Bosch назвал свое оборудование KTS — от немецкого «Klein-Tester-Serie», что означает «линейка портативных тестеров». Название сохранилось и сегодня: все аналогичные современные диагностические аппараты также называются KTS.

«С тех пор как была основана компания, марка Bosch является символом устойчивого развития, высокого качества и надежности. 30 лет назад мы были среди первых, кто опирался на эти требования в создании диагностических устройств для блоков управления», — говорит Оливер Фрей, региональный президент Bosch Automotive Service Solutions в Европе, рассказывая о стремлении к постоянному развитию технологий диагностики с использованием KTS.

«Мы всегда стремились повысить эффективность диагностических процедур на сервисах с использованием наших тестеров и современного программного обеспечения. Эти диагностические решения будут применяться на сервисах и в будущем — вот что вдохновляет нас», — продолжает Оливер. Следовательно, 30-летнюю историю успеха диагностических тестеров Bosch ожидает продолжение — благодаря оптимизации работы электронных блоков управления и новым поколениям KTS, способным обеспечить их качественное обслуживание по технологиям будущего.

История успеха началась с Bosch Hammer

Первые KTS были способны измерять показатели системы питания на автомобилях всего трех производителей. Но уже к 1999 году количество моделей электронных блоков управления, доступных для диагностики при помощи KTS, значительно возросло и составило 120 видов для автомобилей 25 различных марок. Тогда же для автомобильного мира эта аббревиатура стала синонимом тестеров электронных систем в целом. С 1999 года тестеры получили программную поддержку в виде Bosch ESI[tronic], что стало еще одной важной вехой в диагностике блоков управления и дальнейшем развитии технологий KTS.

Периодические обновления ПО — сначала на CD, потом на DVD и в итоге онлайн — гарантируют, что сервисы всегда укомплектованы новейшей версией программ, подходящих для диагностики даже самых новых моделей автомобилей и электронных блоков управления. Сегодня диагностические тестеры KTS и ESI[tronic] 2.0 позволяют сервисам обслуживать блоки управления более 90 тыс. моделей автомобилей 150 различных производителей.

30 лет опыта и знаний о диагностике блоков управления

Некоторые электронные системы, разработанные инженерами Bosch, производители автомобилей по всему миру используют в качестве оригинального оборудования. Наряду с разработкой первых электронных систем для автомобилей Bosch использовал свои знания при создании диагностического оборудования. Вот уже на протяжении 30 лет Bosch остается лидером в области диагностики блоков управления. По мере роста требований к автосервисам в отношении квалифицированной и эффективной диагностики компания Bosch продолжала улучшать характеристики KTS и программного обеспечения ESI[tronic].

Тестеры KTS также превосходно работают в паре с газоанализаторами и мотор-тестерами. При этом все устройства могут быть смонтированы на одной передвижной стойке с компьютером, монитором и принтером, а также могут размещаться в мастерской по отдельности.

Технологии будущего с интерфейсами PassThru и Ethernet

Принимая во внимание необходимость обслуживания и ремонта современных автомобильных систем, Bosch поддерживает частные мультимарочные сервисы, предлагая к использованию модели диагностических тестеров последнего поколения KTS 560/590/350.

Они имеют улучшенный PassThru-интерфейс, который дает автосервисам возможность работать с программным обеспечением автопроизводителей. Это позволяет частным автосервисам расширить возможности своего оборудования и перепрограммировать блоки управления. Для этого клиентам больше не нужно обращаться в официальный сервис автопроизводителя.

Используя KTS 560/590/350, автосервисы делают вклад в своё будущее. Эти устройства уже имеют возможность диагностики блоков управления по интернет-протоколу DoIP. Этот протокол позволяет передавать данные быстрее, что особенно важно в случае больших объемов данных (например, в системах помощи водителю). Все больше и больше автопроизводителей используют Ethernet-соединение также для диагностики. Базовая диагностика все еще будет доступна через CAN-интерфейс, но для более сложных задач диагностики или перепрограммирования блока управления понадобится встроенный в модели последнего поколения тестеров KTS интерфейс Ethernet.