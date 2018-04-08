Авария Чернобыльской АЭС. Припять до и после

26 апреля 1986 года самая страшная радиационная катастрофа в истории, получившая название Чернобыльская, потрясла северную часть Украины.

В результате недочетов и человеческих ошибок произошел взрыв в активной зоне ядерного реактора Чернобыльской АЭС. Корреспондент.net вспоминает жизнь до и после Чернобыля.

Припять до аварии: уникальный город

В городе Припять, расположенном всего в пяти километрах от электростанции, когда-то бывшем образцом современного советского города, со своими семьями проживали многие квалифицированные рабочие электростанции, гордясь тем, что их город считался одним из самых "молодых" в Украине: средний возраст его жителей не превышал 30 лет.

Основан город был по случаю строительства и эксплуатации одной из самых крупных в Европе атомных электростанций, Чернобыльской - градообразующего предприятия, которое и дало Припяти звание города атомщиков.

Припять до аварии, 1983 год / Wikimedia

По последней переписи в 1985 году численность населения составляла 47,5 тысяч человек, 27 национальностей.

Припять отличалась от других советских городов благодаря композициям микрорайонов, которые размещались радиусами вокруг общегородского центра.

Припять до аварии

Использовалась световая реклама, яркие панно и декоративная керамика на фасадах сооружений.

Припять до и после аварии / Getty

Основной градостроительной идеей Припяти стал так называемый принцип «треугольной» застройки, для которой характерна смесь жилых домов стандартной этажности и домов повышенной этажности.

Припять до и после аварии / Getty

Отличительной особенностью такого строительства является визуальный простор и свободные пространства между зданиями.

Авария на ЧАЭС

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в катастрофу. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 10 мая.

Реактор ЧАЭС после пожара / EPA

В течение пятнадцати дней в атмосферу было выброшено 50 мегакюри ядерного топлива. Радиоактивное облако накрыло главным образом три страны: Украину, Беларусь и Россию.

Эвакуация началась только на второй день, поскольку советская власть утаила катастрофу. Только через 36 часов после катастрофы было эвакуировано почти пятьдесят тысяч человек.

Они взяли с собой только самое необходимое, в основном, только документы, им пообещали, что они вернутся домой в течение двух или трех дней. Однако больше никто из них сюда не вернулся. Всего было эвакуировано 115 тысяч человек из Припяти и окрестных поселений.

Кладбище техники, используемой при ликвидации аварии на ЧАЭС и эвакуации населения Припяти/ EPA

Сразу же после аварии около тысячи пожилых жителей района не послушались рекомендаций властей и вернулись на территорию зоны отчуждения. Их называют самоселами. Сегодня их осталось чуть более сотни, в большинстве своем это люди старше 80 лет.

Женщина, проживающая в 20 километрах от ЧАЭС / EPA

Припять после аварии: город-призрак

Сегодня Припять - город- призрак, хранящий воспоминания о тех, чья жизнь после внезапной аварии на Чернобыльской АЭС раскололась надвое.

Провалившиеся крыши одноэтажных кирпичных домов, разбитые окна и скрипящие от ветра ставни напоминают сцену из фильма ужасов.

После Чернобыльской аварии / Getty

"Люди никогда больше не смогут здесь жить - это невозможно - даже через 24 тысячи лет", - сказала министр экологии Украины Анна Вронская в 2017 году.

Люди покинули эти места 32 года назад, но жизнь продолжается: бурная растительность уничтожила бордюры и дороги, а одичавшие собаки теперь едва отличаются от волков.

Станцию окружает зона площадью 2600 квадратных километров - это примерно равно размеру Люксембурга, - которая остается преимущественно необитаемой и закрытой для посетителей без специального разрешения.

Припять сегодня / Getty

Официальные данные сообщают о 31 погибшем. Но специалисты утверждают, что намного больше людей умерло позже - от вызванных радиацией болезней, в том числе онкологических заболеваний.

Общее число погибших и долгосрочное воздействие радиации на здоровье остаются предметом горячих споров. Некоторые медики утверждают, что болезни были вызваны не радиацией, а стрессом.

Туристы кормят лису в зоне отчуждения ЧАЭС / Getty

Долгосрочное воздействие радиации на популяции животных является предметом интенсивных споров. Ученые пытаются понять, что позитивно влияет на жизнь в условиях зараженной среды, например, отсутствие человека, а что - негативо.

В прилегающих к станции лесах вредоносный эффект радиации составляет четверть от того, что был зарегистрирован во время аварии.

Как дикая природа возвращается в Чернобыльскую зону

Череобыльские волки

Несмотря на радиацию, количество волков в белорусской части зоны в семь раз больше, в сравнении с незараженными территориями в других местах. Так говорится в докладе, опубликованном в октябре прошлого года в научном журнале Current Biology.

Установленные ловушки с видео- и фотокамерами позволяют говорить о том, что такие редкие виды, как неуловимая евразийская рысь (последний раз ее видели в этом месте больше века назад) стали появляться в этой особой зоне.

Рыси в зоне ЧАЭС

Тем не менее, ничего нельзя сделать для обеззараживания деревьев и почвы, наиболее сильно пострадавших в результате выпадениях радиоактивных осадков в радиусе 30 километров от атомной электростанции.

В апреле 2017 года пределах 30-километровой зоны ЧАЭС создали Чернобыльский радиационно-экологический природный заповедник.

Судьба чернобыльских ликвидаторов

После аварии мобилизовали до 600 тысяч человек, включая пожарных, военных, инженеров, врачей или добровольцев. Именно ликвидаторы в спешном порядке построили саркофаг, который теперь покрыт Новым безопасным конфайнментом.

Герои по неволе - они не знали о высочайшем уровне радиации, которой подвергались - многие из них позднее получили правительственные награды. Ликвидаторы - одни из главных жертв радиации.

"Из тех, кто управлял автобусами во время эвакуации, сегодня живы лишь две трети. Только на моей улице скончалось два человека", - говорит ликвидатор Александр, имея в виду Иванков, город, жители которого так и не были эвакуированы.

В течение трех месяцев после аварии из-за острой радиации погибло около тридцати человек. Всемирная организация здравоохранения оценивает общее количество погибших от последствий катастрофы в четыре тысячи: сюда относятся работники аварийных служб, эвакуированное население и жители загрязненных территорий.

Припять / Getty

Эти цифры довольно спорные, поскольку организация Врачи мира за предотвращение ядерной войны утверждает, что из-за радиации в течение 20 лет после аварии погибло более ста тысяч ликвидаторов.

Помимо ликвидаторов наиболее частыми жертвами этой аварии являются дети, сегодня уже взрослые люди, которые пытаются справиться с травмой, прервавшей их детство. И пережить ее.

Одним из основных последствий аварии был рост случаев заболевания раком щитовидной железы среди пострадавшего населения, особенно среди тех, кто в период катастрофы еще не достиг совершеннолетия.

Десять лет назад комитет при ООН по изучению последствий ядерного излучения, UNSCEAR, оценил число случаев заболевания раком щитовидной железы среди лиц моложе 18 лет почти в семь тысяч человек - с показателем выживаемости около 99 процентов.

Саркофаг ЧАЭС

Для того чтобы сдержать большую часть радиации, над разрушенным блоком спешно построили бетонный саркофаг, но с конца 2010 года начались работы над более постоянным решением.

В ноябре 2016 года на остановленной Чернобыльской АЭС произошло событие, описанное едва ли не всеми СМИ мира. Над бетонным саркофагом, под которым с 1986 года покоится разрушенный взрывом 4-й энергоблок, воздвигли стометровую арку.

Лиса на фоне Укрытия-2 ЧАЭС / EPA

Она защищает саркофаг от дождя, снега и ветра и должна позволить в будущем развернуть работы по демонтажу разрушенного энергоблока. Казалось бы, цель была достигнута. Но спустя полтора года Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что новая защита пока не введена в эксплуатацию.

Арка Укрытие-2 весит 30 тысяч тонн и хорошо различима на расстоянии нескольких километров. Она создает бронированный корпус, который заблокирует распространение радиации.

В настоящее время на электростанции работают около 1500 сотрудников. Несколько сотен украинских рабочих ночуют в заброшенном городе Чернобыле, где 30 лет назад проживало 14 тысяч человек.

Из-за радиации они проводят пятнадцать дней в зоне отчуждения, а другие пятнадцать - за ее пределами.

Радиационный фон вокруг новой Арки Чернобыльской АЭС снизился более чем в два раза после надвижки нового безопасного конфайнмента.

Сталкеры и туризм

Радиация в Припяти примерно вдвое превышает обычный уровень в крупном мегаполисе вроде Лондона, а значит, сегодня город Припять вполне безопасен для коротких посещений.

Именно об этом сообщается в брошюрах, которые раздают по прибытии на первый военный контрольно-пропускной пункт, через который можно попасть в 30-километровую зону вокруг станции.

КПП в Припяти / DENIS SINYAKOV

Второй КПП находится в десяти километрах от реактора. Пропуск в зону отчуждения необходимо делать за несколько недель до приезда. Запрещается входить в здания или к чему-то прикасаться, но эти предписания не всегда соблюдаются.

В 2016 году здесь побывало 25 тысяч человек, а в 2017 году число посетителей перевалило за 30 тысяч.

Туристы в Припяти / Getty

"Раньше в основном приезжали ученые и журналисты, теперь 80 процентов - обычные посетители. Приезжать в зону отчуждения - все равно что посещать музей, посвященный Советскому Союзу", - говорит гид.

Но есть и те, кто приезжает взглянуть на место, послужившее вдохновением для одного из уровней видеоигры Call of Duty.

Радиация в зоне отчуждения ЧАЭС / Getty

На выходе из зоны отчуждения необходимо пройти через контроль радиации, имеющийся на двух КПП. Морально устаревшие автоматы советского производства, похожие на телефонные будки без боковых стенок, производят измерения после того, как коснешься руками и ногам специальных датчиков.

Если все в порядке, желтым светом загорится слово "чисто". Если нет, необходимо определить, где именно находятся участки с радиоактивностью: на коже или одежде, которые нетрудно очистить от радиоактивного загрязнения, или же это какой-то незаконно взятый объект.

Туризм в Припяти / Getty

Также сотни сталкеров пробираются в Припять незаконно.

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Источник: korrespondent.net