Лига Европы: "Атлетико" вырвал ничью у "Арсенала", играя 80 минут вдесятером

Лондонский "Арсенал" не смог обыграть на домашней арене мадридский "Атлетико" в первом полуфинальном матче в Лиге Европы УЕФА. В Лондоне "матрасники" остались вдесятером уже на 10-й минуте встречи, а вместе с Шиме Врсалько был удален и тренер команды Диего Симеоне, но "Атлетико" сумел выстоять.

"Арсенал" яростно атаковал на протяжении всего матча, но пробить Яна Облака "канонирам" удалось лишь на 61-й минуте, а затем кошмаром обернулись ошибки Косьельни и Мустафи, в результате которых Гризманн убежал в контратаку и сравнял счет.

Таким образом, "Атлетико" не только сохранил свои шансы выйти в финал второго по значимости европейского клубного турнира, но и выглядят они теперь даже предпочтительнее, чем у "Арсенала".

Во втором матче 26 апреля в полуфинале Лиги Европы марсельский "Олимпик" уверенно обыграл у себя дома австрийский "Зальцбург" со счетом 2:0, несмотря на смазанную концовку встречи, и тоже имеет неплохие шансы на финал.