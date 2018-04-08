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27. 04. 2018

Санкционированный "Чернобыльский шлях" в Минске завершился без происшествий

Акция "Чернобыльский шлях – 2018" Источник фото: Радио "Свобода"

В Минске в среду, 26 апреля, прошла санкционированная властями акция оппозиции "Чернобыльский шлях – 2018". Участники мероприятия собрались на площадке перед кинотеатром "Октябрь" в 18:00 и прошли шествием до Чернобыльской часовни в Парке Дружбы народов, где состоялся митинг.

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Митинг завершился около 20:30 принятием итоговой декларации, которую зачитал политик Павел Северинец.

Сотрудники правоохранительных органов  наблюдали за происходящим и сопровождали шествие, но в ход мероприятия не вмешивались. По оценкам организаторов, в акции приняло участие около 430 человек, в милиции собственных оценок пока не приводили.

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