Санкционированный "Чернобыльский шлях" в Минске завершился без происшествий

В Минске в среду, 26 апреля, прошла санкционированная властями акция оппозиции "Чернобыльский шлях – 2018". Участники мероприятия собрались на площадке перед кинотеатром "Октябрь" в 18:00 и прошли шествием до Чернобыльской часовни в Парке Дружбы народов, где состоялся митинг.

смотрите также Несколько сотен человек участвуют в «Чернобыльском шляхе» в Минске Митинг завершился около 20:30 принятием итоговой декларации, которую зачитал политик Павел Северинец. Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим и сопровождали шествие, но в ход мероприятия не вмешивались. По оценкам организаторов, в акции приняло участие около 430 человек, в милиции собственных оценок пока не приводили.