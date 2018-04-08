Собери свою команду к официальному турниру "Что? Где? Когда?"

Уже 24 мая в Минске состоится седьмой официальный турнир ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". Предлагаем вам уникальную возможность собрать свою корпоративную команду и бросить вызов коллегам из ИТ-сектора и лучшим банковским дружинам. За порядком и соблюдением правил будет следить господин Ведущий - сам Алесь Мухин, ведущий белорусской версии «Что? Где? Когда?» на канале ОНТ, игрок Элитарного клуба «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», обладатель «Хрустальной Совы» и звания «Лучший капитан клуба».

Дважды в год этот турнир собирает более 100 интеллектуалов из банковского и ИТ-сектора, чтобы выяснить, кто же умнее, сообразительнее и расторопнее. Соревнования проходят в соответствии с Кодексом спортивной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и Брэйн-ринг (большой финал) с использованием обязательных атрибутов Элитарного клуба, фирменного черного ящика, столов для брейн-ринга и оригинальных вопросов, как от телезрителей, так и тщательно подобранных редакторами телеверсии Игры.

Каждый год ИТ-компаниям интересно посоревноваться с коллегами по индустрии в необычном формате, отстоять имидж своей компании на интеллектуальном поприще. Среди многих традиционных вариантов корпоративных активностей турнир «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» несомненно выделяется, помогая сплотить не только участников одной команды, но и всех соревнующихся компаний отрасли.

24 мая в Минске в битве за титул умнейших и уникальную хрустальную ИТ-сову сойдутся корпоративные команды численностью по 6 человек от самых смелых и лучших компаний ИТ-сектора и банковской отрасли. По результатам игры лучшая команда также будет приглашена на запись белорусской телеверсии игры на канале ОНТ.

Также напоминаем, что вы можете поучаствовать в турнире в качестве партнёра с широким выбором опций, а при регистрации команды-участницы до 1 мая еще можно успеть получить скидку.

Турнир проходит под эгидой ЗАО «Инфопарк-проект» совместно с «Игра-ТВ Бел» (официальный представитель «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» в Беларуси) при поддержке Ассоциации белорусских банков.

Официальный сайт: itsowa.it-event.pro

Контактные данные организаторов:

Екатерина Анискович

Менеджер проекта

aniskovich@infopark.by

+375 25 511 55 38