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27. 04. 2018

Российское правительство пронумерует своих граждан

Каждый россиянин в 2019 году получит единый идентификационный номер, по которому можно будет установить номера его паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Об этом в пятницу, 27 апреля, пишут Известия.

Отмечается, что на днях в РФ прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в четвертом квартале 2018 года.

Издание отмечает, что нововведение позволит найти данные о гражданине в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения в виде запрета на определенные действия, среди которых, в частности, использование интернета.

Источник: korrespondent.net

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