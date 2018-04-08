День Победы на "Линии Сталина": программа мероприятий

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» стал традиционной площадкой празднования Дня Победы для десятков тысяч жителей и гостей Республики Беларусь. 9 мая при поддержке министерства обороны Беларуси на «Линии Сталина» будут проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов и членов их семей, жителей и гостей Республики Беларусь организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию «Битва за Берлин» с участием военно-исторического клуба «Солдаты Победы» и боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Кроме основной программы для посетителей будет открыто много развлекательных зон, где каждый сможет испытать свои силы и выиграть главный приз - катание на танке! Для наших маленьких гостей будет выступать клоун Мотя со своим огненным шоу мыльных пузырей. Каждый найдет себе занятия по душе вне зависимости от возраста и получит памятные подарки и сувениры.

Погода 9 мая ожидается теплая, температура воздуха от +14 до +20°С. В связи с возможным выпадением осадков рекомендуем нашим посетителям взять с собой зонты, дождевики и непромокаемую обувь.

Программа 9 мая: *

Время минское

11.00 Начало мероприятия.

Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей:

Экскурсионный маршрут «Линия Сталина»

Фотозона

Детская комната

Катание на лошадях **

Анимация «Стрельба из пушки» **

Квест Поиск стрелкового оружия

11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО

12:00 Начало детского интерактивного шоу клоуна Моти

13:00 Концертная программа.

14:00 Реконструкция боя Великой Отечественной войны «Берлинская операция».

15:00 Концертная программа.

16:30 Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.

17:30 Завершение работы интерактивных зон.

18:00 Награждение и вручение дипломов.

20:30 Праздничный салют.

21:00 Завершение работы комплекса

*организаторы оставляют за собой право вносить изменение в программу

** услуги за дополнительную плату

Как добраться?

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» находится на 31 км трассы Р28 (Минск - Молодечно), в 20 км от Минской кольцевой автомобильной дороги. Для посетителей, не имеющих личного транспорта, с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут отходят маршрутные такси «Минск-Молодечно», на которых, оплатив полную стоимость, можно доехать до остановки «Линия Сталина».

Для владельцев личных автомобилей имеется две оборудованные стоянки на 800 мест.

Посмотреть схему проезда до ИКК «Линия Сталина» можно здесь.

Где приобрести билет?

Все желающие могут приобрести входной билет на сайте ИКК «Линия Сталина» либо в день мероприятия в кассах комплекса.

Покупка билета через сайт до 8 мая (включительно)* : взрослый 17 руб., детский 7 руб.

Покупка билетов через сайт и в кассах комплекса в день проведения мероприятия 9 мая : взрослый 20 руб., детский 10 руб.

Детям до 6 лет (включительно) билет не нужен, они могут свободно проходить на мероприятие в сопровождении взрослых. Дети от 7 до 18 лет приобретают детский входной билет.

Справка:

9 мая 1945-го была одержана Победа советского народа в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей.

Для жителей нашей страны это не только праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Великую Победу. Беларусь первой из союзных республик приняла на себя массированный удар немецко-фашистских захватчиков, став ареной ожесточенных сражений. За время войны врагом на территории Беларуси было уничтожено 209 городов и городских поселков, более 9 тысяч деревень; погиб каждый третий житель республики. Память о страшной войне и Великой Победе навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи и остается источником горечи и боли, славы и гордости белорусского народа.