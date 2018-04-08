В Европарламенте инициируют новые санкции против окружения Путина

Группа депутатов Европарламента инициирует расширение пакет акций, который введен сейчас Евросоюзом, в отношении связанных с Кремлем лиц и предприятий. С инициативой выступил депутат ЕП от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, сообщает в пятницу, 27 апреля, агентство DELFI.

По информации евродепутата, к его инициативе уже присоединились 45 его коллег из "основных фракций".

"Мы предлагаем ввести новые санкции, которые были бы направлены на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах - членах Евросоюза", - говорится в тексте обращения в адрес руководителей стран - членов ЕС, председателя Европейского совета Дональда Туска и других руководителей ЕС.

В письме говорится, что введенные после аннексии Крыма в отношении России санкции оправдали себя и "помогли отпугнуть администрацию России от дальнейшей территориальной экспансии в Украине".

Вместе с тем отмечается, что Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским соглашениям, остается на занятых территориях Украины и Грузии, оказывает огромную военную поддержку сирийскому режиму, а отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Соединенном Королевстве "продемонстрировало жестокость Кремля и несоблюдение им международных соглашений и правовых актов".

"Поэтому мы, члены ЕП, совершенно убеждены в том, что до тех пор, пока агрессивное поведение Кремля не изменится, в отношении связанных с режимом конкретных лиц и бизнеса России должны быть введены и применяться дополнительные санкции", - говорится в тексте письма.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии.

Источник: korrespondent.net