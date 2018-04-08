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27. 04. 2018

МТС записал аудиогид по Беловежской пуще для участников велопробега Bike4SDGs

Международный велопробег Bike4SDGs–2018 в поддержку Целей устойчивого развития стартовал в Беларуси. МТС традиционно выступает партнером акции. В этом году участникам пробега, который завершится в Беловежской пуще, оператор предложит мобильный аудиогид по Национальному парку на белорусском, русском и английском языках.

Художественный аудиогид в виде подкаста записан специально к международной акции Bike4SDGs совместно с интернет-журналом 34travel.me. В формате свободного повествования он рассказывает о достопримечательностях Беловежской пущи. Так, белорусские участники велопробега смогут открыть для себя новые факты истории реликтового леса, а иностранные гости прикоснутся к хроникам одной из природных сокровищниц Европы — Беловежская пуща внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Послушать подкаст со смартфона или скачать его может любой желающий на интернет-портале о путешествиях 34travel.me, здесь будет доступна версия на русском и английском языках, подкаст на белорусском найдете на 34mag.net.

Волонтерский велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития проходит в Беларуси уже в третий раз. Он стартовал в Гродно 24 апреля, участники преодолеют почти 300 км по дорогам Гродненской и Брестской областей и 29 апреля финишируют в Беловежской пуще, здесь пройдет финальный заезд. Велопробег — инклюзивный: в нем смогут участвовать люди с инвалидностью.

Bike4SDGs организован Программой развития ООН. Международная кампания проходит в поддержку общества равных возможностей, защиты лесов и биоразнообразия, местного экономического и социального развития. Bike4SDGs призван показать важную роль партнерства государства и бизнеса, международных и местных сообществ для достижения Целей устойчивого развития.

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