В Минске впервые пройдет бесплатный показ сериалов HBO

Цифровое телевидение VOKA совместно с онлайн-кинотеатром Amediateka проведет в Минске первый открытый показ контента HBO. В мультиплексе velcom cinema бесплатно покажут 7 популярных сериалов – от фантастики «Мир Дикого Запада» до комедии «Силиконовая долина».

Бесплатный показ сериалов студии HBO станет первым подобным мероприятием в Беларуси. В течение восьми часов зрители смогут увидеть сразу 7 сериалов американской студии, а в перерывах – пообщаться и развлечься. Киномарафон будет проходить с позднего вечера до раннего утра в формате дегустации (отсюда и название – «Ночь дегустации сериалов»), в кинозалах покажут по одному эпизоду каждого сериала.



Самой ожидаемой картиной станет «Мир Дикого Запада». Известный сериал рассказывает о парке развлечений в антураже вестернов, в котором андроиды выполняют любые желания посетителей. Кроме того, на больших экранах покажут «Настоящего детектива» – историю двух сыщиков, расследующих таинственное убийство.

Также можно будет увидеть драму «Большая маленькая ложь» и хит о чудаковатых айтишниках «Силиконовая долина». Продолжит репертуар комедийный сериал «Развод» о девушке, решившей изменить свою жизнь после расставания с мужем.



Заодно можно будет увидеть драму «Что знает Оливия?», описывающую 20 лет жизни строгой учительницы в небольшом американском городке. Сериал благодушно встречен критиками и взял множество премий «Эмми». Также зрителям предложат криминальный сериал «Однажды ночью», герой которого неожиданно оказывается главный подозреваемым в убийстве.



Между сеансами будут небольшие перерывы, во время которых можно будет сделать фото на фоне креативной фотозоны, поиграть в настолки или перекусить сэндвичами по тематике сериалов. Всех зрителей угостят бесплатным кофе. Один из залов переоборудуют под ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу – для тех, кто захочет отвлечься и взбодриться.



«Благодаря коллаборации Amediateka и VOKA, белорусские зрители смогут увидеть популярные сериалы студии HBO на большом экране. При этом речь идет именно о дегустации: каждый гость сможет «попробовать» по одному эпизоду, чтобы выбрать понравившиеся сериалы и продолжить их просмотр уже на домашнем экране. Тем более, что все они уже доступны на нашем цифровом ТВ», – пояснили представители платформы VOKA.



На кинопоказ можно попасть только по предварительной регистрации. Заявки принимаются до 3 мая включительно, а на следующий день организаторы случайным образом разыграют 500 пригласительных. Подтверждение придет на почту в виде электронного билета, который предстоит предъявить на входе в кинотеатр.



Киномарафон в мультиплексе velcom cinema начнется 11 мая в 21:00 и продлится до раннего утра. Его организатором выступает цифровое телевидение VOKA. Последний показ завершится ближе ко времени начала работы столичного метро (5:30), чтобы можно было свободно добраться домой.



Amediateka – крупный онлайн-кинотеатр со статусом Home of HBO, который позволяет смотреть рейтинговые зарубежные фильмы и сериалы в качестве Full HD в день премьеры. Среди них – хиты ведущих телеканалов и студий мира: Fox, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures и т.д. Онлайн-кинотеатр также располагает эксклюзивными правами на показ сериалов и фильмов студии HBО.