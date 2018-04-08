В центре Минска запустят шары с серебряными слитками

В ТРЦ Galleria Minsk сегодня с 17 до 20 часов пройдет красочное шоу по случаю годовщины travel-карты ComPass. БПС-Сбербанк заполнит атриум сотнями воздушных шаров, спрятав в некоторые из них серебряные слитки.

В атриум полетят около полутысячи воздушных шаров. Некоторые из них будут с сюрпризом – серебряным слитком. Те, кто их найдет, смогут забрать слиток прямо на сцене мероприятия.



Помимо этого, артисты баланс-шоу построят башню из подручных средств, а спортсмены покажут трюки из футбольного фристайла. Также пройдет концерт белорусского кавер-бэнда No Comment. Предусмотрена трехмерная фотозона для путешественников. Помимо этого посетители мероприятия смогут выиграть туристические чемоданы.



«Трехчасовое шоу призвано усилить вкус к путешествиям накануне сезона отпусков. Каждый желающий сможет интересно провести время с семьей, получить подарки, а заодно узнать о том, как можно выгодно путешествовать», – отметили в БПС-Сбербанке.



Карточки ComPass открыли в Беларуси сферу travel banking. С их помощью можно накапливать мили и обменивать их на бесплатные перелеты сотен авиакомпаний, бронировать номера отелей и трансферы. Кроме того, «пластик» возвращает деньги с покупок и позволяет оформить шенгенскую и другие визы со скидкой.



Банк расширил возможности ComPass, в том числе в сфере автопомощи. Если раньше её можно было запросить из Минска или областного города, то сейчас из любой точки Беларуси. Кроме того, стало бесплатным пополнение ComPass с карты любого банка через ЕРИП. А еще за аренду автомобилей стали начисляться повышенные мили Sky Club.