Лента RSS
Подписаться на ленту
27 апреля 2018, пятница, 16:00
+13°C
Завтра +17°C
+13°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
27. 04. 2018

В центре Минска запустят шары с серебряными слитками

В ТРЦ Galleria Minsk сегодня с 17 до 20 часов пройдет красочное шоу по случаю годовщины travel-карты ComPass. БПС-Сбербанк заполнит атриум сотнями воздушных шаров, спрятав в некоторые из них серебряные слитки.

В атриум полетят около полутысячи воздушных шаров. Некоторые из них будут с сюрпризом – серебряным слитком. Те, кто их найдет, смогут забрать  слиток прямо на сцене мероприятия.

Помимо этого, артисты баланс-шоу построят башню из подручных средств, а спортсмены покажут трюки из футбольного фристайла. Также пройдет концерт белорусского кавер-бэнда No Comment. Предусмотрена трехмерная фотозона для путешественников. Помимо этого посетители мероприятия смогут  выиграть туристические чемоданы.

«Трехчасовое шоу призвано усилить вкус к путешествиям накануне сезона отпусков. Каждый желающий сможет интересно провести время с семьей, получить  подарки, а заодно узнать о том, как можно выгодно путешествовать», – отметили в БПС-Сбербанке.

Карточки ComPass открыли в Беларуси сферу travel banking. С их помощью можно накапливать мили и обменивать их на бесплатные перелеты сотен авиакомпаний, бронировать номера отелей и трансферы. Кроме того, «пластик» возвращает деньги с покупок и позволяет оформить шенгенскую и другие визы со скидкой. 

Банк расширил возможности ComPass, в том числе в сфере автопомощи. Если раньше её можно было запросить из Минска или областного города, то сейчас из любой точки Беларуси. Кроме того, стало бесплатным пополнение ComPass с карты любого банка через ЕРИП. А еще за аренду автомобилей стали начисляться повышенные мили Sky Club.

Это Интересно
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.