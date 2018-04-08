Беларусь
09:28, 30 апреля 2018
Прогноз погоды по Беларуси на день 30 апреля
В Беларуси в понедельник, 30 апреля, ожидается переменная облачность. Преимущественно по северной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.
В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +24..+26°C, вечером +20..+22°C, сообщает Белгидрометцентр.
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