09:28, 30 апреля 2018

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 апреля

В Беларуси в понедельник, 30 апреля, ожидается переменная облачность. Преимущественно по северной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.

В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +24..+26°C, вечером +20..+22°C, сообщает Белгидрометцентр.

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