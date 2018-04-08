Минздрав: Беларуси не грозит эпидемия кори

Беларуси не грозит эпидемия инфекционных заболеваний, в том числе и кори. Об этом заявила 29 апреля замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. "Ситуация с инфекционными заболеваниями в Беларуси стабильная и управляемая", - подчеркнула специалист.

По словам Натальи Жуковой, в Беларуси очень высокий уровень вакцинации по всем инфекциям, и инфекционные заболевания появляются только у тех людей, которые по каким-то причинам вакцинацию на прошли, передает СТВ.

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В связи с этим, а также с усложнением ситуации с инфекционными заболеваниями в соседних с Беларусью странах, главный санврач призывает не привитых людей все-таки не отказываться от полной иммунизации и сделать прививки.