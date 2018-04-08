Знаковое событие. МАЗ выпустил первый серийный грузовик класса Евро-6

Минский автозавод одним из первых в СНГ приступил к серийному производству грузовиков экологического класса Евро-6. Первая машина с современным двигателем и обновленным интерьером торжественно передана покупателю в Барановичи.

Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями. Впоследствии на заводе освоят полноценный серийный выпуск грузовиков класса Евро-6. Возможности конвейера это позволяют, однако многое будет зависеть от уровня спроса в стране и за рубежом. Портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.



Прототип грузовика МАЗ-5440M9 впервые представили 8 августа 2014 года на 70-летие завода. После этого машина проходила сложнейшие испытания на полигонах Чехии, Германии, Венгрии, России и Беларуси. А еще – участвовала в выставочных мероприятиях, пока представители завода собирали мнения и изучали предпочтения потенциальных потребителей. После этого конструкцию грузовика доработали, а кабину обновили под стать мировым тенденциям эргономики. Теперь современный МАЗ по своим параметрам соответствует тягачам ведущих европейских производителей.



Седельный тягач с колесной формулой 4x2 может везти автопоезд общей массой до 44 тонн. Сам автомобиль в снаряженном состоянии весит 8,25 тонны. МАЗ-5440M9 оснащен 475-сильным двигателем Mercedes-Benz экологического класса Евро-6, который работает в паре с роботизированной коробкой передач того же производителя. Два топливных бака из алюминия вмещают суммарно 1100 литров топлива.



Грузовик получил полностью обновленный интерьер. По сравнению с прототипом, кабина отличается повышенной шумоизоляцией и оснащена новой панелью приборов, полками и двумя багажными отсеками по 200 литров каждый. Внутри установили холодильник и два увеличенных спальных места. В базовый комплект входят мультиплексная система управления с электронным щитком приборов и встроенным бортовым компьютером, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийная система. За акустику отвечают четыре динамика – по два с каждой стороны. Места для водителя и пассажира стали просторнее, а управлять автомобилем предлагается в сиденьях европейской компании ISRI.



Автомобиль также обладает электронной тормозной системой, системой курсовой устойчивости, центральным замком с пультом ДУ и элекростеклоподъемниками. После завершения пробеговых испытаний автомобили будут серийно комплектовать GPS-навигатором, системами контроля полосы движения и экстренного торможения при обнаружении препятствий.



Запуск серийного производства на МАЗе называют знаковым событием. «Предприятия выходит на новый этап своего технологического развития, что свидетельствует о высоких возможностях белорусского производства. Кроме того, это открывает для нас широкие перспективы: автотехника МАЗ станет конкурентоспособнее на европейском рынке, её будут чаще использовать для грузоперевозок в страны Евросоюза», – подчеркнул заместитель коммерческого директора ОАО «МАЗ» Сергей Захаревич.

Первый грузовик класса Евро-6 приобрели Барановичи, а если точнее – ОАО «Автобусный парк», успешно развивающее направление международных перевозок. Представителям компании торжественно вручили ключи от седельного тягача и подарили картину с деревянным барельефом МАЗа.



«МАЗ класса Евро-6 будет задействован в грузоперевозках между Беларусью, Россией и странами ЕС. Приобрели с заделом на будущее, которое связываем с высокими экостандартами и комфортом для водителя. Грузовик нас впечатлил: радует европейский дизайн, высокое качество и повышенная шумоизоляция. Сейчас мало того, чтобы автомобиль ездил быстро и не ломался – важно, чтобы в нем было удобно», – пояснил специалист по организации грузоперевозок транспортной компании Дмитрий Гриц.

При покупке МАЗов действует программа «доступного лизинга». Грузовики можно приобрести через ОАО «Промагролизинг» с минимальной предоплатой по ставке 9,5% годовых в белорусских рублях. Кстати, первый коммерческий автомобиль класса Евро-6 куплен именно по такой схеме.



«МАЗ-5440M9 стал первой моделью белорусских грузовиков, которые дошли до стадии коммерческого запуска. Мы рассчитываем, что автомобили будут пользоваться большим успехом в Беларуси, России и других странах мира. Массовый переход на стандарты Евро-5 и Евро-6 стимулируют обновление автопарков на постсоветском пространстве. МАЗ уже готов предоставить для этого современные грузовики», – обратил внимание заместитель коммерческого директора.