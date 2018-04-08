В Бресте 2 тыс. человек вышли на митинг против строительства аккумуляторного завода

В воскресенье, 29 апреля, около 2 тыс. человек вышли на разрешенный властями митинг "Брестчанки против свинца" против строительства аккумуляторного завода в свободной экономической зоне "Брест". Ранее в Администрацию президента было подано 36 тыс. подписей против строительства, которые собрала инициативная группа.

Вопросом строительства аккумуляторного завода на промплощадке "Аэропорт" в СЭЗ "Брест" обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Людей беспокоит оценка воздействия завода на окружающую среду.

Ранее экспертиза показала, что вред экологии от строительства и работы завода будет незначительным, однако протестующие ставят ее результаты под сомнение, сообщает TUT.by.

"Мы требуем незамедлительного прекращения всех работ по строительству объекта „Аккумуляторный завод ООО „АйПауэр“. Ни при каких условиях данного производства в районе Бреста быть не должно", - говорится в резолюции, принятой на митинге.



