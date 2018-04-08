Минзрав Беларуси не будет вводить санкции за отсутствие прививок

Министерство здравоохранения Беларуси не рассматривает вопрос введения каких-либо мер или санкций к тем, кто не вакцинирован либо не вакцинирует своего ребенка. Об этом, комментируя ситуацию с выявлением в Беларуси случаев кори, заявила главный санитарный врач страны Наталья Жукова.

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"Мы все-таки пока надеемся на то, что разъяснительная, информационная работа позволит нам поддержать необходимый уровень вакцинации в нашем обществе", - сказал замминистра здравоохранения Беларуси в интервью телеканалу СТВ.

По ее словам, на сегодня в Беларуси привиты 95-97% граждан.

Что же касается кори, то она выявляется исключительно у тех граждан Беларуси, кто не был привит, однако при нынешнем уровне вакцинации эпидемия кори Беларуси не грозит, отметила Наталья Жукова.