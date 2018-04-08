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30. 04. 2018

Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии, есть пострадавшие

Рейсовый автобус МАЗ белорусского предприятия "Минсктранс", следовавший из Минска в Ригу, съехал в кювет на 30-м километре Бауского шоссе на подъезде к столице Латвии около 07:00 понедельника, 30 апреля. В аварии пострадало несколько пассажиров, данные о пострадавших разнятся.

Так, по данным латвийской госполиции, в ДТП пострадали пять человек, а в службе неотложной медицинской помощи говорят о восьми пострадавших. Два человека получили травмы средней тяжести и доставлены в больницу, а шестерым госпитализация не потребовалась, пишет DELFI.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Автобус должен был прибыть в Ригу в 08:00.

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