ДТП в Дрогичине: пострадало пять человек, из них трое детей

Пять человек пострадали, в том числе трое детей, в ДТП с участием двух автомобилей в Дрогичине. Авария произошла 29 апреля около 16:50 на перекрестке улиц Чкалова и Горького, столкнулись Volkswagen Multivan и Volkswagen Passat.

Как сообщили в ГАИ Брестской области, управлявшая микроавтобусом 31-летняя женщина не уступила дорогу "универсалу", который двигался по главной дороге. В результате ДТП в Дрогичинскую районную больницу с различными травмами госпитализированы водитель микроавтобуса и четверо пассажиров "Пассата" с заднего сидения: 35-летняя женщина с дочерью, сидевшей у нее на руках, 7-летняя девочка и 16-летняя девушка. По факту ДТП продолжается проверка.