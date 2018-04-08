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30. 04. 2018

ДТП в Дрогичине: пострадало пять человек, из них трое детей

Пять человек пострадали, в том числе трое детей, в ДТП с участием двух автомобилей в Дрогичине. Авария произошла 29 апреля около 16:50 на перекрестке улиц Чкалова и Горького, столкнулись Volkswagen Multivan и Volkswagen Passat.

Как сообщили в ГАИ Брестской области, управлявшая микроавтобусом 31-летняя женщина не уступила дорогу "универсалу", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП в Дрогичинскую районную больницу с различными травмами госпитализированы водитель микроавтобуса и четверо пассажиров "Пассата" с заднего сидения: 35-летняя женщина с дочерью, сидевшей у нее на руках, 7-летняя девочка и 16-летняя девушка.

По факту ДТП продолжается проверка.

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