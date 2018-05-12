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02. 05. 2018

Мадридский "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов

1 мая первым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", одолевший по сумме двух встреч полуфинала мюнхенскую "Баварию". "Королевский клуб" добрался до финала турнира в третий раз подряд.

В первой встрече 25 апреля в Мюнхене "Реал" победил со счетом 2:1. Ответный полуфинальный поединок в Мадриде 1 мая закончился с ничейным счетом 2:2.

0:1 – Джошуа Киммих (3), 1:1 - Карим Бензема (11), 2:1 – Карим Бензема (46), 2:2 – Хамес Родригес (63).

Второй участник решающего поединка нынешнего сезона Лиги чемпионов определится 2 мая поздно вечером на римском "Стадио Олимпико", где итальянская "Рома" примет английский "Ливерпуль". Их первая полуфинальная встреча 24 апреля на "Энфилде" завершилась победой англичан со счетом 5:2.

Финальный матч чемпионской Лиги состоится 26 мая в Киеве.

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