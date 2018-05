Прогуливаясь по Гданьску неожиданно встретил фаната BRUTTO! Долго благодарил, показал как тренируется под РОКІ и умолял о совместном фото😂😂 #BRUTTO #BRUTTONOSTRA #lyapis #Ляпис #Михалок #изгастрольнойжизни #гастроли #Гданьск

A post shared by BRUTTO (@brutto.official) on Apr 28, 2018 at 7:57am PDT