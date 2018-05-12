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02. 05. 2018

В Минске, Витебске и Могилеве были побиты температурные рекорды

Жара в Беларуси Источник фото: TUT.by

В трех областных центрах Беларуси 1 мая были побиты температурные рекорды, которые держались 41 год – с 1 мая 1977 года. Так, в Минске воздух прогрелся до 27,4 градуса, что на 0,7 градуса прошлого максимума.

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В Витебске и Могилеве температура поднялась до отметки 27,5 градуса, тогда как предыдущие рекорды составляли 26,1 и 26,7 градуса соответственно.

Однако абсолютный рекорд дня для всей территории Беларуси 1 мая побит не был. Он был установлен в 2012 году на метеостанции Полесская и составил 30,8 градуса. Теплее всего 1 мая 2018 года было в Октябре (Гомельская область) — плюс 29,2 (прежний максимум дня в 27,7 градуса здесь был установлен также в 1977 году.

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