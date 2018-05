Алена Ланская призвала в полнолуние избавляться от всего негативного

Полнолуние 🌑-время избавления от всего негативного . Закон вселенского взаимозамещения, как бы мы не сопротивлялись , действует независимо от нашей воли . Чтобы в жизнь пришло что-то позитивное и яркое , в первую очередь , надо этого захотеть искренне и от всего сердца 💗. И конечно, духовно отпустить то, что давно тебя уже не радует . Раздать старые вещи , избавиться от разрушающих повседневных и цикличных мыслей. И тогда, когда ты будешь открыт, обязательно придёт благоухающая и вдохновляющая #Весна !!! 🌱🌷🌿

