Алена Ланская призвала в полнолуние избавляться от всего негативного

Белорусская певица, участница «Евровидения» Алена Ланская заявила в своем аккаунте в Instagram, что «полнолуние - время избавления от всего негативного».
«Закон вселенского взаимозамещения, как бы мы не сопротивлялись, действует независимо от нашей воли. Чтобы в жизнь пришло что-то позитивное и яркое, в первую очередь, надо этого захотеть искренне и от всего сердца. И конечно, духовно отпустить то, что давно тебя уже не радует. Раздать старые вещи, избавиться от разрушающих повседневных и цикличных мыслей. И тогда, когда ты будешь открыт, обязательно придёт благоухающая и вдохновляющая весна», - отметила она.
Полнолуние 🌑-время избавления от всего негативного . Закон вселенского взаимозамещения, как бы мы не сопротивлялись , действует независимо от нашей воли . Чтобы в жизнь пришло что-то позитивное и яркое , в первую очередь , надо этого захотеть искренне и от всего сердца 💗. И конечно, духовно отпустить то, что давно тебя уже не радует . Раздать старые вещи , избавиться от разрушающих повседневных и цикличных мыслей. И тогда, когда ты будешь открыт, обязательно придёт благоухающая и вдохновляющая #Весна !!! 🌱🌷🌿
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