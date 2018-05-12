В Беларуси началась регистрация на ЦТ

Регистрация для участия в основном этапе Централизованного тестирования началась в Беларуси 2 мая и продлится по 1 июня. Для регистрации абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на белорусском или русском языке, оплатить прием и оформление документов в размере 2,45 рубля за один учебный предмет.

При невозможности прибыть в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ разрешается не более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний.

Само ЦТ начнется 12 июня с испытаний по белорусскому языку, 14 июня пройдут тесты по русскому, 16 июня - по обществоведению, 18 июня - по математике, 20 июня - по биологии, 22 июня - по иностранным языкам, 24 июня - по химии, 26 июня - по физике, 28 июня - по истории Беларуси, 30 июня - по географии. Завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории.