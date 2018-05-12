В Рогачеве ребенок застрял в скамейке

Днем 1 мая в Рогачеве (Гомельская область) помощь спасателей понадобилась ребенку, который зажал руку в скамейке на остановочном пункте Интернациональная. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Мальчик 2015 года рождения зажал локтевой сустав правой руки между деревянными перемычками скамьи и самостоятельно освободить руку не смог. Работники МЧС разжали деревянные перемычки скамейки и достали застрявшую руку ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался.