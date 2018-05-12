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02. 05. 2018

Вклады белорусов в рублях выросли, в валюте почти не изменились

В Беларуси вклады граждан в рублях в первом квартале 2018 года выросли, в валюте практически не изменились. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина.

Так, срочные рублевые депозиты населения увеличились на 6,7%. В структуре депозитов физлиц в рублях продолжилась тенденция роста доли безотзывных вкладов, удельный вес которых вырос в марте до 56,6%. Среди них главным образом растут долгосрочные вклады, доля которых в общем объеме безотзывных депозитов населения в рублях превысила на 1 апреля 70%.

Объем привлеченных банками валютных средств у населения за первый квартал почти не изменился и составил около 8,4 млрд долларов. При этом срочные валютные депозиты населения снизились почти на 160 млн долларов, а переводные депозиты выросли на 112 млн долларов, облигации банков - на 28 млн и депозиты драгоценных металлов - на 15 млн.

 

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