Нацбанк планирует улучшить структуру ЗВР за счет снижения доли займов

Национальный банк Беларуси ориентируется на улучшение структуры золотовалютных резервов за счет снижения в ней доли заемных средств. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина.

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Согласно докладу, наращиваться ЗВР должны не за счет устойчивого накопления долга, а за счет собственных средств, фактически за счет валюты, заработанной в результате свое внешнеэкономической деятельности. Однако спрос субъектов хозяйствования на иностранную валюту превышает ее предложение. Поэтому актуальной задачей в части ЗВР является улучшение их структуры за счет снижения доли заемных средств.

В первом квартале 2018 года основными источниками пополнения золотовалютных резервов стали привлечение 1 млрд долларов заемных средств, поступления от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, иных налогов и прочих чистых поступлений в объеме 0,7 млрд долларов, положительное сальдо покупки-продажи Нацбанком валюты в размере 0,1 млрд долларов. При этом валютные обязательства Нацбанка сократились на 0,4 млрд долларов.

Такая динамика ЗВР и валютных обязательств правительства и Нацбанка способствует снижению рисков для финансовой стабильности. Для выполнения Нацбанком задачи по золотовалютным резервам в 2018 году предусмотрено обеспечение международных резервов в размере не менее 6 млрд долларов. С начала года объем ЗВР снизился на 0,3 млрд долларов до 7 млрд.