Нацбанк: рост зарплат ускоряет инфляцию в Беларуси

Необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина. "Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления", — заявил он.

По его словам, в первом квартале на потребительском рынке уже наблюдалась высокая активность населения. В частности, только за январь-март 2018 года розничный товарооборот вырос почти на 10% к соответствующему периоду 2017 года. При этом усиливается спрос населения на товары зарубежного производства, прежде всего непродовольственные. Так, доля импортных товаров в розничном товарообороте увеличилась с 54,2% до 55,8%.

Дмитрий Мурин отметил, что ощущаемая и ожидаемая белорусами инфляция более чем вдвое превышает ее фактический уровень, поскольку население строит свои предположения о будущей инфляции согласно наблюдениям за текущей и прошлой ценовой динамикой.

А несовершенство административного ценового регулирования, когда «частые и нескоординированные решения государственных органов о повышении цен и тарифов формируют у населения ощущение постоянного роста цен», дополнительно препятствует снижению инфляционных ожиданий. При этом регулируемые цены и тарифы власти зачастую повышают на величину, превышающую установленный целевой параметр по инфляции, добавил представитель Нацбанк.

Таким образом, по его мнению, сформировались предпосылки для усиления интенсивности инфляционных процессов.