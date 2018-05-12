Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 15:06
+23°C
Завтра +27°C
+23°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
02. 05. 2018

Нацбанк: рост зарплат ускоряет инфляцию в Беларуси

Необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина. "Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления", — заявил он.

смотрите также Лукашенко: не надо думать, что рост зарплат не имеет ничего общего с экономикой

По его словам, в первом квартале на потребительском рынке уже наблюдалась высокая активность населения. В частности, только за январь-март 2018 года розничный товарооборот вырос почти на 10% к соответствующему периоду 2017 года. При этом усиливается спрос населения на товары зарубежного производства, прежде всего непродовольственные. Так, доля импортных товаров в розничном товарообороте увеличилась с 54,2% до 55,8%.

Дмитрий Мурин отметил, что ощущаемая и ожидаемая белорусами инфляция более чем вдвое превышает ее фактический уровень, поскольку население строит свои предположения о будущей инфляции согласно наблюдениям за текущей и прошлой ценовой динамикой.

А несовершенство административного ценового регулирования, когда «частые и нескоординированные решения государственных органов о повышении цен и тарифов формируют у населения ощущение постоянного роста цен», дополнительно препятствует снижению инфляционных ожиданий. При этом регулируемые цены и тарифы власти зачастую повышают на величину, превышающую установленный целевой параметр по инфляции, добавил представитель Нацбанк.

Таким образом, по его мнению, сформировались предпосылки для усиления интенсивности инфляционных процессов.

 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.