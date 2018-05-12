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02. 05. 2018

В Новогрудке хулиган повредил 18 автомобилей

Почти два десятка легковых автомобилей повредил хулиган в Новогрудке. Об этом сообщили в упралении внутренних дел Гродненского облисполкома. Всего в ночь на 29 апреля во дворах по улицам Карского, Мицкевича, Дроздовича были повреждены 18 автомобилей.

У всех из них были сломаны боковые зеркала. И сделал этот 21-летний местный житель, который направлялся домой в плохом настроении.

В какой-то момент решил выместить злобу на припаркованных автомобилях, став руками и ногами бить по зеркалам. Нанесенный им ущерб оценивается в 2 тыс. Рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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