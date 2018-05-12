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02. 05. 2018

В Глубоком мужчина из-за полбутылки вина мужчина зарезал приятеля

В Глубоком мужчина из-за полбутылки вина убил приятеля. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома. В отношении 58-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.139 УК.

28 апреля неработающий мужчина 1960 года рождения по возвращении домой нашел початую бутылку вина, остатки закуски и спящего приятеля.

Обидевшись на товарища, начавшего праздник в одиночку, он схватился за нож и зарезал спящего. От удара потерпевший скончался на месте. Чтобы избежать ответственности, мужчина спрятал нож и окровавленную одежду, после чего пошел к соседям, сообщив, что кто-то убил его приятеля.

Выйти на убийцу удалось благодаря случайному свидетелю, который заходил в день убийства в дом, чтобы предложить работу.

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