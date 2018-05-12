Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд 2 мая успешно стартовали на турнире в немецком Мюнхене в парном мужском разряде.

В первом матче парного разряда белорусско-австрийский тандем встречался с немецким дуэтом Даниэль Мазур / Рудольф Моллекер. Мирный и Освальд, обыграв немцев со счетом 3:6, 7:5, 10:6, вышли в четвертьфинал.

На женском турнире в российских Химках белоруска Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда, победив россиянку Ольгу Дорошину (312) в двух сетах - 7:5, 6:1.