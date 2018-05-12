Лента RSS
Подписаться на ленту
02 мая 2018, среда, 16:35
+22°C
Завтра +26°C
+22°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
02. 05. 2018

Мирный и Освальд вышли в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд 2 мая успешно стартовали на турнире в немецком Мюнхене в парном мужском разряде.

В первом матче парного разряда белорусско-австрийский тандем встречался с немецким дуэтом Даниэль Мазур / Рудольф Моллекер. Мирный и Освальд, обыграв немцев со счетом 3:6, 7:5, 10:6, вышли в четвертьфинал.

На женском турнире в российских Химках белоруска Вера Лапко (111-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда, победив россиянку Ольгу Дорошину (312) в двух сетах - 7:5, 6:1.

Это Интересно
Теннис
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.