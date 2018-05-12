В Могилеве и Гродно определят финалистов Кубка Беларуси по футболу

Финалистов розыгрыша Кубка Беларуси по футболу определят вечером 2 мая в ходе матчей в Могилеве и Гродно.

Первый ответный полуфинальный матч стартует в 17:45 на поле могилевского стадиона "Спартак", где местный "Днепр" сразится против прошлогоднего обладателя трофея - брестского "Динамо". В первом полуфинале в Бресте могилевчане уступили динамовцам со счетом 0:2.

С таким же результатом завершился матч на "Борисов-Арене", где БАТЭ переиграл гродненский "Неман". Сегодняшняя игра между ними в Гродно начнется в 19:45.