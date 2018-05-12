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02. 05. 2018

На Привокзальной площади в Минске задержали наркокурьера

Источник фото: Следственный комитет

Подозреваемого в организации канала поставки наркотиков из Литвы в Беларусь задержали на Привокзальной площади в Минске. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

Минчанин возвращался из Вильнюса. При себе у него обнаружили 175 таблеток экстази, 40 грамм метамфетамина, 10 грамм гашиша и 5 грамм кокаина, которые были спрятаны в упаковки от жевательных резинок.

По словам задержанного, товар предназначался для открытия одного из минских увеселительных заведений. Запрещенные вещества минчанин употреблял сам, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.

 

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