На Привокзальной площади в Минске задержали наркокурьера

Подозреваемого в организации канала поставки наркотиков из Литвы в Беларусь задержали на Привокзальной площади в Минске. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

Минчанин возвращался из Вильнюса. При себе у него обнаружили 175 таблеток экстази, 40 грамм метамфетамина, 10 грамм гашиша и 5 грамм кокаина, которые были спрятаны в упаковки от жевательных резинок.

По словам задержанного, товар предназначался для открытия одного из минских увеселительных заведений. Запрещенные вещества минчанин употреблял сам, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.