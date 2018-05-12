Украинские депутаты могут создать группу в поддержку европейской Беларуси

В Верховной Раде Украины может появиться депутатская группа в поддержку европейской Беларуси. Об этом 3 мая в Киеве на международной конференции «Украина – Беларусь: от вызовов к общим прорывам» заявил народный депутат Украины, зампредседателя Верховной Рады по иностранным делам Борис Тарасюк, передает корреспондент Телеграфа.

По его словам, такая группа может появиться уже в действующем составе Верховной Рады. «Понравилась идея, будем работать», - отметил депутат в ответ на предложение лидера белорусской Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько создать такую парламентскую группу по примеру Литвы, где действует группа «За демократическую Беларусь», чтобы поддерживать европейский вектор развития Беларуси.

Борис Тарасюк также рассказал, что в украинском парламенте действует группа по связям с Беларусью, а в белорусском - аналогичной группы по связям с Украиной нет. Это, по его мнению, является показателем отсутствия нормальных отношений между депутатами двух стран. «Хотелось бы, чтобы в белорусском парламенте была такая группа», - сказал он.

В свою очередь Анатолий Лебедько подчеркнул, что «нет в Беларуси парламента, а есть только вывеска». И сотрудничество с Национальным собранием Беларуси, уверен политик, лишь отсрочит демократические изменения в стране. «Нельзя поощрять фальсификацию выборов», - заявил председатель ОГП.

Также белорусские политики от Правоцентристской коалиции, куда, помимо ОГП, входят оргкомитет Белорусской христианской демократии и Движение «За Свабоду», призвали своих украинских коллег к созданию межпартийной площадки для обсуждения как конкретных вопросов двухстороннего сотрудничества Беларуси и Украины, так и формирования собственной повестки при общении с другими странами, в частности, с Европейским союзом и Россией.

Так, отметил сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, Беларуси и Украине следует перейти от реактивной политике к проактивной, чтобы не остаться на задворках Европы. По его мнению, странам следует формировать собственную политику и искать партнеров, которые бы «лоббировали наши предложения».