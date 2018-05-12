В МИД Украины ждут, когда в Беларуси появится украинский канал

Несмотря на то, что в 2017 году между президентами Беларуси и Украины было достигнуто соглашение о начале трансляции на белорусскую территорию украинского телеканала, этого до сих пор так и не произошло. Об этом 3 мая в Киеве на международной конференции «Украина – Беларусь: от вызовов к общим прорывам» заявил директор Второго европейского департамента МИД Украины Владимир Шкуров, передает корреспондент Телеграфа.

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«Украинская сторона сделала все возможное, ожидаем ответных шагов», - отметил дипломат. При этом он выказал сожаление в связи с тем, что белорусы узнают о ситуации в Украине из российских телеканалов, что «создает искаженную картинку».

В целом, рассказал Владимир Шкуров, отношения между Минском и Киевом, «несмотря на попытки России вбить клин», развиваются позитивно. Предпринимаются меры для роста сотрудничества в экономической сфере, готовятся изменения в визовые вопросы, чтобы украинцы могли находиться в Беларуси без визы не 30 дней, а 90, как это происходит в отношении белорусов в Украине. Также развивается пограничное сотрудничество, в Гомеле на август запланирован межрегиональный форум. Благодарна украинская сторона Минску и за гуманитарную помощь, оказываемую пострадавшим от войны районам Донецкой и Луганской областей.

Поблагодарил дипломат и лично Александра Лукашенко за его обещания того, что белорусско-украинская граница не станет границей войны. Однако, подчеркнул представитель МИД, не всегда соглашения «говорят о том, что все будет идти по плану». Так, ряд антидемпинговых мер, предпринимаемых Евразийской экономической комиссией, создают проблемы в торговле Украины и с Беларусью, которая является членом ЕАЭС.

Также Владимир Шкуров выказал сожаление в связи с тем, что Беларусь не является членом Совета Европы, и выказал пожелание, что решение вопроса смертной казни позволит Минску присоединиться к организации.

В свою очередь народный депутат Украины, зампредседателя Комитета Верховной Рады Борис Тарасюк подчеркнул, что Беларусь и Украину связывают много общего: и совместная история, и экономические интересы, несмотря на существенный дисбаланс во взаимной торговле в пользу Беларуси, и катастрофа на ЧАЭС.

Однако, по его словам, есть и существенные отличия: Украина устремлена в ЕС и НАТО, а «Беларусь связана союзническими отношениями с государством, с которым мы (Украина – Телеграф) ведем войну – с Россией». Также он отметил различные формы управления государством, разную политическую динамику и культуру.

«Мы питаем надежду, что когда-нибудь Беларусь вернется к демократическому развитию. Тогда улучшится и развитие отношений между нашими странами, которое пока носит только экономический характер», - заключил Борис Тарасюк.