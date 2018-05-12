Бауманн: есть основания, чтобы Беларусь стала более проевропейской

Сегодня как никогда сильны начинания к тому, чтобы Беларусь стала более демократичной и проевропейской страной. Об этом 3 мая в Киеве на международной конференции «Украина – Беларусь: от вызовов к общим прорывам» заявила руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Габриэле Бауманн, передает корреспондент Телеграфа.

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В свою очередь сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский отметил, что сегодня Беларусь стоит на распутье, а ее «геополитический выбор не столь очевиден, как предыдущие 20 лет». «Война на Донбассе, оккупация Крыма воспринимаются как угроза не только демократическими силами, но и властями», - считает он.

И хотя, по его мнению, «власти по-прежнему хотят уничтожить оппозицию», появились новые возможности для гражданского общества, демократической оппозиции и межгосударственных отношений. В частности, перенимаются некоторые идеи, которые пять-десять лет назад высказывала оппозиция. При этом, подчеркнул сопредседатель БХД, самое главное – делать здесь и сейчас, не дожидаясь радикальных изменений в стране.

Председатель Движения «За Свабоду» Юрий Губаревич призвал украинскую сторону во взаимоотношениях с Беларусью делать ставку не на властные институты, «поскольку Александр Лукашенко не является полноценным гарантом и зависит от России», а на белорусское общество. По его словам, изменения в Беларуси могут произойти в любой момент – или резко, как в Армении, или более плавно – и поэтому не стоит упускать возможности.

«Власть Лукашенко не настолько безгранична, он попал в геополитическую петлю», - подчеркнул Юрий Губаревич, добавив, что необходимость сотрудничества с ЕС в противовес России вынуждает президент Беларуси идти на определенные уступки.

Он также заявил, что в сотрудничестве с Беларусью необходимо делать упор на кооперацию между СМИ, работу между НГО, обмен опытом на региональном уровне, что может пригодиться «будущим элитам». При этом политик выказал сожаление в связи с тем, что наибольший уровень поддержки белорусское общество имело со стороны во времена президентства Леонида Кучмы.

Признав, что ставка Киева только на оппозицию может испугать белорусские власти и отвернуть их от сотрудничества, Юрий Губаревич подчеркнул, что ставка только на вертикаль власти не даст результата. В связи с этим он призвал украинскую сторону держать баланс в отношениях с Минском.