Бывший министр экономики Украины дал советы Беларуси

Украинский экономист, бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета 4 мая в Киеве в ходе украинско-белорусского форума «Новое лидерство для Восточной Европы» высказал ряд советов, которые, по его мнению, должны способствовать экономическому росту Беларуси.
Во-первых, заявил он, Беларуси следует «слезть с газпромовской иголки» и перейти на мировые цены на газ, сообщает корреспондент Телеграфа.
Во-вторых, уверен экономист, белорусские власти должны существенно сократить использование газа в стране и провести реформу с целью повышения энергоэффективности.
В-третьих, по словам Павла Шереметы, Беларуси необходимо «сильное оздоровление госфинансирования».