Лента RSS
Подписаться на ленту
05 мая 2018, суббота, 01:09
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
04. 05. 2018

Бывший министр экономики Украины дал советы Беларуси

Украинский экономист, бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета 4 мая в Киеве в ходе украинско-белорусского форума «Новое лидерство для Восточной Европы» высказал ряд советов, которые, по его мнению, должны способствовать экономическому росту Беларуси.

смотрите также Украинский депутат: Беларусь не является нейтральным государством

Во-первых, заявил он, Беларуси следует «слезть с газпромовской иголки» и перейти на мировые цены на газ, сообщает корреспондент Телеграфа.

Во-вторых, уверен экономист, белорусские власти должны существенно сократить использование газа в стране и провести реформу с целью повышения энергоэффективности.

В-третьих, по словам Павла Шереметы, Беларуси необходимо «сильное оздоровление госфинансирования».

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.