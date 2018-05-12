Украинский депутат: Беларусь не является нейтральным государством

Для Украины важно, чтобы Беларусь оставалась донором региональной стабильности. Об этом 4 мая в Киеве в ходе украинско-белорусского форума «Новое лидерство для Восточной Европы» заявила председатель комитета по международным делам Верховной Рады Украины Анна Гопко, сообщает корреспондент Телеграфа.

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Вместе с тем, она отметила и наличие вопросов к Беларуси, связанных с региональной безопасностью, в том числе в связи с проведением совместных учений «Запад» с Россией.

Тем не менее, заявила депутат, «несмотря на неоднозначное восприятие Лукашенко», Украина стремиться развивать трансграничное сотрудничество с Беларусью, прежде всего с акцентом на экономику и торговлю. При этом пошаговой стратегии у Киева в отношении Минска пока нет, хотя и разработано видение направлений развития двухсторонних отношений.

При этом Анна Гопко назвала очевидным то, что Беларусь, в частности, в ходе голосований в ООН по резолюциям по Крыму, не является нейтральным государством и находится под влиянием Кремля. По ее словам, в Киеве понимают причины такого поведения Минска на международных площадках, однако это не улучшает взаимные отношении.

Глава комитета Верховной Рады подчеркнула важность усиления сотрудничества с Беларусью, в том числе в вопросах культуры или сотрудничества с белорусским парламентом, а также выказала свою поддержку того, чтобы Украина стала своего рода коммуникатором для других стран для выстраивания отношений с Минском.

Она также отметила, что Украина сотрудничает с Беларусью на разных уровнях: как на самом высоком государственном уровне, так и контактирует с белорусской оппозицией. «Очевидно, что Украине важна трансформация Беларуси - все, что будет способствовать ее уходу от российского влияния», - добавила она.