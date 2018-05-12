ЗВР Беларуси вновь превысили 7 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили 7,038 млрд долларов в эквиваленте. За апрель ЗВР выросли на 43,5 млн долларов (на 0,6%) после снижения в марте на 98,8 млн долларов (на 1,4%), сообщили в Нацбанке.

Увеличению уровня ЗВР способствовали покупка валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и минфином облигаций в валюте, поступление валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Правительство и Нацбанк в апреле исполнили внешних и внутренних обязательств в валюте на сумму около 332 млн долларов.