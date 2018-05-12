Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 12:15
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

ЗВР Беларуси вновь превысили 7 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая, по предварительным данным, составили 7,038 млрд долларов в эквиваленте. За апрель ЗВР выросли на 43,5 млн долларов (на 0,6%) после снижения в марте на 98,8 млн долларов (на 1,4%), сообщили в Нацбанке.

Увеличению уровня ЗВР способствовали покупка валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и минфином облигаций в валюте, поступление валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Правительство и Нацбанк в апреле исполнили внешних и внутренних обязательств в валюте на сумму около 332 млн долларов.

 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.