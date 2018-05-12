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07. 05. 2018

Сразу четыре белоруски вошли в топ-100 рейтинга WTA

Сразу четыре белорусские теннисистки пробились в топ-100 обновленного 7 мая рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Выше всех из белорусских теннисисток в рейтинге WTA стоит Арина Соболенко, у которой 46-я позиция (+1 по сравнению с предыдущей версией рейтинга).

Александра Саснович занимает 58-е место (-3), Виктория Азаренко находится на 98-й строке (+1).

Впервые в карьере вошла в первую сотню мирового рейтинга 19-летняя Вера Лапко. После победы на турнире в подмосковных Химках, которая стала для белоруски пятой на соревнованиях ITF, она прибавила 19 позиций и заняла 92-е место.

На этой неделе Александра Саснович и Виктория Азаренко продолжат выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде.

В топ-5 рейтинга WTA входят Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).

 

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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