Сразу четыре белоруски вошли в топ-100 рейтинга WTA

Сразу четыре белорусские теннисистки пробились в топ-100 обновленного 7 мая рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Выше всех из белорусских теннисисток в рейтинге WTA стоит Арина Соболенко, у которой 46-я позиция (+1 по сравнению с предыдущей версией рейтинга).

Александра Саснович занимает 58-е место (-3), Виктория Азаренко находится на 98-й строке (+1).

Впервые в карьере вошла в первую сотню мирового рейтинга 19-летняя Вера Лапко. После победы на турнире в подмосковных Химках, которая стала для белоруски пятой на соревнованиях ITF, она прибавила 19 позиций и заняла 92-е место.

На этой неделе Александра Саснович и Виктория Азаренко продолжат выступление на турнире категории "Премьер" в Мадриде.

В топ-5 рейтинга WTA входят Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).