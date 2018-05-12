Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 13:56
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

КГК: в Беларуси определены четкие основания для проверок бизнеса

Леонид Анфимов Источник фото: БелТА

В Беларуси определены четкие основания для проверок бизнеса, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он отметил, что сейчас в связи с изменением подходов к осуществлению контрольных проверок в сфере бизнеса плановые инспекции не проводятся, а их место заняли выборочные проверки.

На предприятие с проверкой контролеры придут лишь тогда, когда есть риск нарушения законов. Так, представители КГК могут прийти, если в течение двух месяцев не была выплачена зарплата или если за счет бюджета закуплены основные фонды за большую сумму. Кроме того, основанием для проверки могут стать ситуации, сопряженные с обеспечением безопасности граждан и угрозой их жизни.

Вся информация о проводимых проверках будет доступна на сайте КГК, и предприниматели смогут узнать, придут ли к ним с проверкой.

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.