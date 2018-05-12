КГК: в Беларуси определены четкие основания для проверок бизнеса

В Беларуси определены четкие основания для проверок бизнеса, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он отметил, что сейчас в связи с изменением подходов к осуществлению контрольных проверок в сфере бизнеса плановые инспекции не проводятся, а их место заняли выборочные проверки.

На предприятие с проверкой контролеры придут лишь тогда, когда есть риск нарушения законов. Так, представители КГК могут прийти, если в течение двух месяцев не была выплачена зарплата или если за счет бюджета закуплены основные фонды за большую сумму. Кроме того, основанием для проверки могут стать ситуации, сопряженные с обеспечением безопасности граждан и угрозой их жизни.

Вся информация о проводимых проверках будет доступна на сайте КГК, и предприниматели смогут узнать, придут ли к ним с проверкой.