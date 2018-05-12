В пункте пропуска "Берестовица" 8 мая временно ограничат движение

В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе 8 мая будет временно ограничено движение. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне. Перевозчиков и граждан просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В частности, с 10:00 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта на въезд в Беларусь в связи с проведением плановых работ сотрудниками Берестовицких электросетей.

Как сообщал Телеграф, литовские пограничники опубликовали в интернете видео, как медведь ночью нелегально пересек литовско-белорусскую границу. Косолапый в сомнениях гулял вдоль границы, но все же ушел из Литвы в Беларусь.